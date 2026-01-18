Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı

Alanyaspor - Fenerbahçe canlı yayın nereden izlenir taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybının ardından farkı 1 puana düşürmek isteyen sarı-lacivertliler bugün Alanyaspor karşısında deplasmana çıkacak. Süper Kupa'nın ardından yükselişe geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puanı alarak şampiyonluk hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 20:05

Süper Lig'de devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısının ilk hafta maçları kapsamında Fenerbahçe bugün Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak. Ligde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı izlenebileyebileceğiniz kanallar...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı olarak beIN Sport 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Bu sezon ligde namağlup olarak devam eden Fenerbahçe, 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde 39 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, karşılaşmadan galibiyet alarak lider Galatasaray ile olan farkı 1'e indirmek istiyor. Alanyaspor ise bu sezon 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ligde 21 puanla 10. sırada bulunuyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI NEREDEN İZLENİR?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olarak da karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. Hakem Alper Çetin'in ise VAR koltuğunda oturacağı duyuruldu.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Alanyaspor tarihleri boyunca toplam 20 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 12'sinde sarı-lacivertliler, 3 tanesinde ise Alanyaspor galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 51 kere fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 22 gol attı.

#Aktüel
