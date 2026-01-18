Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maçın başlamasına dakikalar kaldı

Süper Lig'de devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısının ilk hafta maçları kapsamında Fenerbahçe bugün Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak. Ligde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı izlenebileyebileceğiniz kanallar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı olarak beIN Sport 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Bu sezon ligde namağlup olarak devam eden Fenerbahçe, 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde 39 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, karşılaşmadan galibiyet alarak lider Galatasaray ile olan farkı 1'e indirmek istiyor. Alanyaspor ise bu sezon 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ligde 21 puanla 10. sırada bulunuyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI NEREDEN İZLENİR?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olarak da karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. Hakem Alper Çetin'in ise VAR koltuğunda oturacağı duyuruldu.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Alanyaspor tarihleri boyunca toplam 20 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 12'sinde sarı-lacivertliler, 3 tanesinde ise Alanyaspor galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 5 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 51 kere fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 22 gol attı.