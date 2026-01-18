Alanyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5, Alanyaspor'da 6 futbolcu yok

Alanyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe bugün Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunda 5 futbolcunun yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Alanyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Levent MErcan, ARchie Brown ve Edson Alvarez yer almadı. Ayrıca milli takımda yer alan Youssef En-Nesyri ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek futbolcular arasında yer alıyor. Anthony Musaba ise sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ev sahibi ekip Alanyaspor'da ise sakatlığı bulunan Viana ile Buluthan Bulut mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Yusuf Özdemir, Enes Keskin, İzzet Çelik ve Bedirhan Özyurt'ta karşıaşmada oynamayacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Levent Mercan'ın sakatlığından dolayı Oğuz Aydın'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Süper Kupa finalinde olduğu gibi Guendouizi, İsmail Yüksek orta saha ikilisiyle mücadeleye başlaması bekleniyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui-Jo

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouizi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

KARŞILAŞMADA HAKEM MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Gürcan Hasova görev alacakken, Alper Çetin ise VAR koltuğunda oturacak.