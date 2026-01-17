Menü Kapat
 Fuat İğci

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Alanyaspor'a konuk oluyor. Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)
17.01.2026
17.01.2026
17.01.2026

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında berabere kalırken gözler Alanyaspor Fenerbahçe müsabakasına çevrildi. Süper Kupa'da şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, kazanarak Galatasaray ile puanını eşitlemek için sahaya çıkacak. İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Alanyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puan almak istiyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Sarı lacivertliler, devre arası dönüşü Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

#Aktüel
