Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçları kapsamında bugün Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden olan 8 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 17:30

- , taraftarların gündeminde yer alıyor. Bu sezon yeni formatta uygulanan 'nda grup heyecanı devam ediyor. A Grubu son grup maçları kapsamında bugün Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alan Galatasaray, 9 puanla 1. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise gruplar kapsamında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor.

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray tarafından Alanyaspor maçının kamp kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre hafif sakatlıkları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Rolland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadroya alınmadı. Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina da kadroya alınmadı. Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre Alanyaspor'un kamp kadrosu şöyle:

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok

"Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey."

Alanyaspor'da kritik karşılaşma öncesinde Maestro ve Buluthan Bulut'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok

ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Alanyaspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı oyuncuların ilk 11'de başlaması bekleniyor. Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Can Armando, Yaser Aspirilla, Noa Lang, Ahmed Kutucu

Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda GS'de 8 futbolcu yok

ALANYASPOR - GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek. Galatasaray, A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. 9 puanla 1. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçında berabere kalsa bile gruplardan çıkmayı garantileyecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları ve averaj kritik rol oynayacak. Alanyaspor ise bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Gruplarda 2. sırada yer alan Alanyaspor karşılaşmadan galibiyet alırsa gruplardan çıkmayı garantileyecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

