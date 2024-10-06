Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke 2023 yılında göreve geldi

06 Ekim 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:48

Süper Lig'in sekizinci hafta mücadeleleri kapsamında bugün Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Alanyaspor'un teknik direktörü kim sorusu gündeme geldi.

Milli ara öncesinde Galatasaray son maçına Alanyaspor karşısında bugün çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Alanyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Alanyaspor'un teknik direktörlüğü 3 Kasım 2023 tarihinden beri Fatih Tekke yapıyor.

Fatih Tekke liderliğindeki Alanyaspor geçtiğimiz sezonu 52 puan ile sekizinci sırada tamamladı.

Takım oynadığı 38 maçta 12 galibiyet 16 beraberlik 10 mağlubiyet aldı.

FATİH TEKKE KİMDİR?

Eski milli futbolcu Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi.

16 yaşında Trabzonspor'un A takımına yükselmeyi başaran milli futbolcu 1994-1997 yılları arasında çıktığı 45 maçta 6 gol attı.

Daha sonra bir sezon Altay'da kiralık olarak oynadıktan sonra tekrardan Trabzonspor'a döndü.

Kariyeri boyunca Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Orduspor'da oynayan Fatih Tekke milli takım ile çıktığı 32 maçta 9 gol attı.

Başarılı milli futbolcu 2015 yılında ise Kayseri Erciyesspor'da teknik direktörlük yapmaya başladı.

Daha sonra Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor'da görev aldı.

2023 yılından beri ise Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaştığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Bu maçların 2'sinde berabere kalan sarı kırmızılılar 3 tanesinde de mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar Alanyaspor karşısında toplam 21 kere fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 11 gol gördü.

Bu karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: