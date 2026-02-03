Albacete Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Albacete Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

İspanya Kral Kupası, çeyrek final etabıyla kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final etabının ilk maçında Albacete ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan kritik karşılaşmanın detayları belli oldu. Mücadelede kazanan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Yarı final eşleşmeleri ise 4 takım arasında gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Taraftarlar tarafından Albacete - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Albacete - Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

ALBACETE - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak olan Albacete - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kupaya son 32 turundan katılım sağlayan Barcelona sırayla Guadalajara ve Racing Club'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final biletinin sahibi oldu. Albacete ise sırayla San Fernando, Leganes, Celta ve Real Madrid'i mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

ALBACETE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçları kapsamında oynanacak olan Albacete - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Jose Luis Munuere Montero yönetecek.

ALBACETE - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Albacete'de Edward Cedeno, Lluis Lopez, Higinio Marin ve Pepe Sanchez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Barcelona tarafında ise Andreas Christensen, Pablo Gavi, Pedri ve Raphine karşılaşmada geçirdiği sakatlıklar nedeniyle forma giymeyecekler. Jules Kounde'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Albacete - Barcelona maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Albacete: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina

Barcelona: Garcia; Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde; Lopez, Bernal, Olmo; Rashford, Torres, Yamal