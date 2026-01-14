Albacete Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Albaceta Real Madrid maç kadrosu Arda Güler oynayacak mı?

Kategoriler
İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 16 turu maçları kapsamında Real Madrid, Albacete ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlılar teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırmıştı. Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa geldi. Alvaro Arbeloa, eflatun-beyazlılar ile ilk maçına Albacete karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Albacete - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Albacete - Real Madrid maçının nereden izleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak olan Albacete - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada kazanan takım çeyrek final biletinin sahibi olacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Victor Garcia Verdura yönetecek.
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Albacete - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. İki takım tarihi boyunca 14 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 11 tanesinde eflatun-beyazlılar kazanırken, 3 tanesini ise beraberlik ile sonuçlandı. Albacete'nin Real Madrid karşısında henüz galibiyeti bulunmuyor. Real Madrid bu maçlarda 33 kere fileleri havalandırırken, Albacete ise 9 kere gol sevinci yaşadı.
Albacete'de herhangi bir eksik bulunmazken, Real Madrid'de 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Ferland Mendy, Federico Valverde ve Eder Militao karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecekler. Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 28 maçta 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 1.668 dakika süre alan milli futbolcumuz sadece 2 sarı kart gördü.
Albacete - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Albacete: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Villar, Neva, Jogo; Puertas, Capi, Melendez, Valverde; Betancor
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Alaba, Carreras, F Garcia; Guler, Ceballos, Pitarch; Rodrygo, G Garcia, Mastantuono