Alcaraz Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık Erkekler final mücadelesine saatler kaldı

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta bugün tek erkekler final mücadelesi oynanacak. Yarı finalde İtalyan raket Jannik Sinner'ı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Sırp raket Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek. Carlos Alcaraz, geçtiğimiz yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Alman sporcu Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile 4 numarası Novak Djokovic'in karşı karşıya geleceği Avustralya Açık tek erkekler finaline saatler kaldı. Vatandaşlar tarafından Alcaraz - Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

ALCARAZ - DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTa?

Avustralya Açık'ın tek erkekler final mücadelesi kapsamında oynanacak olan Alcaraz - Djokovic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 11.30'da başlayacak.

22 yaşındaki dünya 1 numarası olan Carlos alcaraz'ın kariyerinde 6 gram slam şampiyonluğu bulunuyor. 38 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ise kariyeirne tek erkeklerde toplam 24 şampiyonluğu bulunuyor. Novak Djokovic, bugün oynanacak final mücadelesini kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını alacak. Ayrıca "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan teniçisi" ünvanını da tek başına elde edecek.

ALCARAZ - DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan Rod Laver Arena'da oynanacak karşılaşma açıklanan bilgilere göre Eurosport 1 ve Eurosport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.