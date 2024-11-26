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ALES 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 22:05 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 22:24
ALES 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor

2024-ALES/3 sınavı, 81 ilde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

ÖSYM 2024​ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınava katılım sağlayan adaylar ALES​ sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

ALES 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor - 1. Resim

2024 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sınavının sonuçları, 6 Aralık tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.

Sınava giren vatandaşlar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

ALES 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor - 2. Resim

2024-ALES/3 SINAV CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

17 Kasım 2024 Pazar günü uygulanan 2024-ALES/3 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da yayımlandı.

Sınava başvuranlar vatandaşlar, cevap anahtarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numara ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular
5 yıl geçerli olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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