ALES 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor
2024-ALES/3 sınavı, 81 ilde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
ÖSYM 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınava katılım sağlayan adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.
2024 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sınavının sonuçları, 6 Aralık tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.
Sınava giren vatandaşlar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
2024-ALES/3 SINAV CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
17 Kasım 2024 Pazar günü uygulanan 2024-ALES/3 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da yayımlandı.
Sınava başvuranlar vatandaşlar, cevap anahtarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numara ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.