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ALES 3 başvuruları 1-9 Ekim aralığında alınacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 14:12 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:22
ALES 3 başvuruları 1-9 Ekim aralığında alınacak

Yüksek lisans ve doktora için ALES sınavına başvuracak olan adaylar başvurular ne zaman başlıyor ve bitiyor merak ediyordu. 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan sınavın başvuru ücreti de henüz duyurulmadı.

ÖSYM tarafından uygulanan ALES​ sınavına kısa süre kalmasıyla beraber başvuru ücreti​ ve tarihleri gündeme geldi. 6 Aralık tarihinde sonuçlar erişime açılacak ve süreç başlayacak.

ALES 1 ve 2 oturumları ise tamamlandı.

ALES 3 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024?

3. oturum için ücret henüz belirlenmezken 1. ve 2. oturumda adayların 490 TL ücret alınmıştı. 17 Kasım'da uygulanacak olan sınavda da aynı ücretin alınması bekleniyor.

ALES 3 başvuruları 1-9 Ekim aralığında alınacak - 1. Resim

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2024​ yılında başvurular 1 Ekim'de başlayıp 9 Ekim'e kadar devam edecek. Başvuru yapacak olan adaylar bu tarih aralığında işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav 17 Kasım'da uygulanmasının ardından 6 Aralık'ta sonuçlara erişim sağlanacak.

Geç başvurular ise 16 Ekim 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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Eda18 Eylül 2024 14:25

AlES başvuru tarihleri gelince hepsini bir anda hatırladım, zamanı takip etmek lazım herhalde

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