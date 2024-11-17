ALES 3 sınavına kaç kişi katıldı? Başvuru sayısı açıklandı

17 Kasım 2024 12:05 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:21

Bugün 10.15'te başlayan ALES 3 sınavında adaylara toplamda 150 dakika süre verildi. Sınavdan çıkanların gündeminde ise sınava başvuran kişi sayısı oldu.

ÖSYM tarafından 17 Kasım Pazar günü ALES 3 sınavı uygulandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, ALES 3 sınavına kaç kişinin girdiğini açıklamıştı.

Bugün gerçekleşen sınav sonrası soru ve cevap anahtarı da gündeme geldi.

ALES 3 SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bugün gerçekleşen sınava 171 bin 640 aday başvuruda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu.

1240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca, uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ALES 3 SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasına göre sınava 171 bin 640 aday başvuruda bulundu. 81 ildeki 92 sınav merkezinde sınav gerçekleşti.