ALES 3 sınavının kaç dakika süreceği ve ne zaman çıkılacağı duyuruldu

17 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:17

ÖSYM tarafından 17 Kasım Pazar günü ALES 3 sınavı gerçekleşecek. Binlerce kişinin katılacağı sınava kısa süre kala ALES 3 sınavından çıkılacağı saat gündeme geldi.

ÖSYM takvimine göre bugün ALES 3 sınavı gerçekleşecek.

10.15'te başlayan sınava girecek olan adaylar ne zaman çıkılır merak ederken sınav​ süresi açıklandı.

ALES 3 SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTER?

Bugün 10.15'te başlayan sınava binlerce aday​ katıldı. Sınav 150 dakika (2,5 saat) sürerken 10.00'dan sonra binaya adaylar alınmayacak.

Öğrenciler 150 dakikanın sonunda sınavı sonlandırmış olacak.

ALES 3 SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Bugün gerçekleşecek olan sınav 150 dakika sürerken adaylar ilk 90 dakika ve son 15 dakikada sınav salonundan çıkarılmayacak.

Kimlik kartını kaybetmiş, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayanlar için nüfus müdürlükleri sınav gününde 10.00'a kadar açık olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bin 240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.