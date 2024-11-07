ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:54
ALES/3 sınav giriş belgeleri için adayların merakla beklediği gün geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
ALES/3 sınavına az bir zaman kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) giriş belgelerini nasıl sorgulayacağını araştırıyor.
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
ÖSYM bünyesinde yapılan ALES/3 sınavı için sınav belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber