ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih merak ediliyor

01 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:40

ALES/3 sınavına az bir zaman kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

Yılda üç kez yapılan ALES​ sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Kasım​ ayında yapılacak olan sınavda adaylar, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü yapılacak. ÖSYM bünyesinde yapılan sınavların giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.

Buna göre; ALES/3 sınav yerlerinin 10 Kasım Pazar gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.

ALES/3 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.