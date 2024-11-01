ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih merak ediliyor
ALES/3 sınavına az bir zaman kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.
Yılda üç kez yapılan ALES sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında yapılacak olan sınavda adaylar, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü yapılacak. ÖSYM bünyesinde yapılan sınavların giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
Buna göre; ALES/3 sınav yerlerinin 10 Kasım Pazar gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.
ALES/3 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.