ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, o tarihe işaret etti

02 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:51

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM, ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar…

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ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu sınavdan alınan puanlar, adaylara beş yıl boyunca yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılabilirlik sağlıyor.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2024 ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı anda ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarına erişebilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçlarına erişim sağlamak için ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ALES sınavından alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli. Bu süre zarfında, puanınızı kullanarak akademik kariyer hedeflerinize yönelik başvurular yapabilirsiniz.