ALES/3 sınavı kaç soru? ALES/3 sınavının süresiyle ilgili detaylar netleşti
ALES/3 sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) için geri sayıma başladı.
Yılda üç kez yapılan ALES sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında yapılacak sınavda adaylar, soru sayısını ve süresini merak ediyor.
ALES/3 SINAVI KAÇ SORU?
ALES/3 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.
ALES/3 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.