ALES/3 sınavının yapılacağı tarih netleşti

28 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:44

ALES/3 başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) yapılacağı tarihi araştırıyor.

Yılda üç kez yapılan ALES​ sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında yapılacak sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika süre tanınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024​ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.

ALES/3 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.