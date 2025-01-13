Alex de Souza Antalyaspor’dan ayrıldı mı? 5 0’lık Trabzonspor hezimetinin ardından karar verildi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 20:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:27
Trabzonspor’a 5-0 kaybeden Antalyaspor’da Alex de Souza ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Resmi kararın ise bu akşam açıklanması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, yönetimin toplantı sonrası teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılma kararı alındığı öğrenildi.
ALEX DE SOUZA ANTALYASPOR’DAN AYRILDI MI?
Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor’da yaşanan hezimetin ardından Alex de Souza ile de yol ayrımına gidildi.
ALEX DE SOUZA KİMDİR?
1977 doğumlu Alex de Souza, futbola 1995 yılında Coritiba FC Takımında başladı.
20 Haziran 2004 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Alex de Souza, Fenerbahçe tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcudur.
Kaynak: TGRT Haber