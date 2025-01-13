Alex de Souza Antalyaspor’dan ayrıldı mı? 5 0’lık Trabzonspor hezimetinin ardından karar verildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 20:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:27

Trabzonspor’a 5-0 kaybeden Antalyaspor’da Alex de Souza ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Resmi kararın ise bu akşam açıklanması bekleniyor.