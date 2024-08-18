18 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:54

Sosyal medyada uzun yıllar boyunca Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Sir Alex Ferguson'un öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Vatandaşlar tarafından Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson'un sağlık durumu merak ediliyor.

ALEX FERGUSON ÖLDÜ MÜ?

82 yaşındaki İskoçyalı teknik adam Alex Ferguson'un öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Alex Ferguson 2018 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucunda hafızasını ve sesini kaybetme tehlikesi yaşamıştı.

Günümüzde ise efsane teknik direktörün sağlık durumunun kötü olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

ALEX FERGUSON KİMDİR?

Alex Ferguson, 31 Aralık 1941 yılında İskoçya'da dünyaya geldi.

19866 yılından 2013 yılına kadar Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da görev aldı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Manchester United ile 13 kez Premier Lig, 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan Alex Ferguson, Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney gibi yıldızların genç yaşta gelişimlerinde büyük rol oynadı.