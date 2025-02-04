Alexander Sörloth kimdir? Beşiktaş transfer suskunluğunu Atletico Madrid'in yıldızıyla bozdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 17:11 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:18

Transfer gündeminde suskunluğu devam eden Beşiktaş, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı. Alexander Sörloth’un kariyeri araştırma konusu oldu.

Cher Ndour, Al Musrati, Onana gibi oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı. BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE ANLAŞTI MI? Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlı ekibin yıldız oyuncu için kiralama formülünü tercih ettiği gelen bilgiler arasında. ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR? Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 doğumludur. Norveç'in Trondheim kentinde dünyaya gelen 1.95’lik yıldız oyuncunun kendisi gibi babası da futbolcudur. 29 yaşındaki golcü sezon başında Villarrel'den 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Bu sezon 29 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti. İlgili Haberler Türk savunma sanayisi gücünü artırıyor! 2025'e 1 milyar dolarlık anlaşmalarla başladı, şimdiden 45 adım atıldı Dünyadan izole Kuzey Kore'den bir garip turist girişimi! Kapılarını atıştırmalıkları için açıyor