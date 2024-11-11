Alexsa kimdir? Alexander Menshikov gözaltına alındı

11 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:30

YouTube’de yayınladığı videolarla 2 milyondan fazla takipçiye ulaşan Alexander Menshikov yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Alınan isimler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sosyal medyada yasa dışı bahse teşvik suçundan başlattığı soruşturmada birçok ünlü isim gözaltına alındı.

ALEXANDER MENSHİKOV KİMDİR?

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Alexander Menshikov.

Alexander Menshikov, YouTube’de yayınladığı içeriklerle 2 milyondan fazla takipçiye erişen bir içerik üretici.

TikTok ve Instagram’da da milyonlarca takipçisi olan Alexander Menshikov içerikleriyle tartışmalara neden olan genç bir yayıncı.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.