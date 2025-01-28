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Ali Akman hangi takıma transfer oldu? Yeni adresi belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 00:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 00:19
Ali Akman hangi takıma transfer oldu? Yeni adresi belli oldu

Ali Akman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. Anlaşma kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.

Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünde forma giyen Ali Akman ile Trendyol 1. Lig ekibi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ali Akman hangi takıma transfer oldu? Yeni adresi belli oldu - 1. Resim

ALİ AKMAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden Ali Akman’ı Çorum FK,  transfer etti.

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, genç santrfor Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ali Akman hangi takıma transfer oldu? Yeni adresi belli oldu - 2. Resim

ALİ AKMAN KİMDİR?

Ali Akman 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya geldi.

Ali Akman, futbola 2013 yılında İnegölspor'da başladı.

Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ali Akman Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve Dender EH forması giydi.

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Kaynak: TGRT Haber

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