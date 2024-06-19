Ali Atay ve Serkan Keskin'in yeni dizisi Anonim 6 bölümden oluşacak ve ekim ayında yayınlanacak

19 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:39

Mecnun ve İsmail Abi 'Anonim' adlı dizide yeniden bir arada

Mecnun ve İsmail Abi 'Anonim' adlı dizide yeniden bir arada

Televizyon tarihinin en popüler komedi dizilerinden olan Leyla ile Mecnun dizisinde "Mecnun" karakterini oynayan Ali Atay ve "İsmail Abi" rolünde yer alan Serkan Keskin'in yeni bir komedi dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Başrollerinde Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır'ın da yer alacağı dizinin isminin ise Anonim olacağı açıklandı.

ALİ ATAY YENİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 6 bölümden oluşacak olan Anonim'in 2024 yılının Ekim ayında çıkması bekleniyor.

Dizinin hangi platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

ANONİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay'ın oturduğu Anonim dizisinin konusunun "Tarihi absürt olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?" şeklinde olacağı belirtildi.

ANONİM DİZİSİNDEKİ ANLATICI KİM?

Ortaya çıkan bilgilere göre dizide olayları açıklayacak tarihçi bir anlatıcı bulunacak.

Dizinin ilk bölümünde Deniz Cengiz, ikinci bölümünde ise İdil Sivritepe anlatıcı rolünde olacak.