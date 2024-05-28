Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet etti

28 May 2024 22:06 - Güncelleme : 28 May 2024 22:08

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimler öncesinde rakibi Aziz Yıldırım'a dikkat çekici bir teklif sundu.

Koç, Yıldırım'ı televizyon ekranlarında yüz yüze tartışmaya davet ederek, iddialarını kamuoyu önünde dile getirmesini istedi.

Ali Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda ileri sürdüğü bu iddiaları yüzüme karşı söylemekten çekinmeyeceğine inanıyorum. Eğer bu daveti kabul ederse, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi için önemli bir örnek teşkil edeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, bu davetin kulüp içindeki demokratik sürece büyük katkı sağlayacağını vurguladı.