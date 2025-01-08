Ali Koç basın toplantısı hangi kanalda izlenir? Bugün 17.00'de başlayacak

08 Ocak 2025 08:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 08:53

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 8 Ocak günü basın toplantısı gerçekleştirecek. Taraftarların heyecanla beklediği toplantıya kısa süre kala nereden canlı izleneceği de gündeme geldi.

Ziraat Türkiye Kupası​'na katılıp katılmayacaklarının kararı ve son zamanlarda yaşananlarla ilgili açıklamaların yapılacağı basın toplantısı​ bugün 17.00'de gerçekleşecek. Binlerce taraftar son zamanlarda yaşananlarla ilgili açıklama bekliyordu.

ALİ KOÇ​ BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Bugün 17.00'de başlayacak olan Ali Koç basın toplantısı FB TV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına dair karar da bugün açıklanacak.

ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

"2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır." ifadeleri ile basın toplantısının saatini ve gününü duyurmuştu.