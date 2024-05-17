Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için gereken imzaları verdi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 19:14 - Güncelleme : 17 May 2024 19:17
Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi Ali Koç, başkan adaylığı için gerekli imzaları teslim etti. Seçim sürecinde neler yaşanacak ve Ali Koç'un açıklamaları neler? Fenerbahçe seçim ne zaman? İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gerekli imzaları Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.
Koç, "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim." şeklinde bir açıklama yaptı.
Seçim çoğunluk sağlanırsa 30-31 Mayıs tarihlerinde, sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu, hem kulüp üyeleri hem de taraftarlar için büyük bir merakla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber