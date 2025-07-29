Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yeni başkan seçimi gerçekleştirildi. Daha önce Kulüpler Birliği'nden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'un yerine, yeni başkan Trabzonspor Başkanı, Ertuğrul Doğan oldu.

Ertuğrul Doğan önümüzdeki iki yıl boyunca Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürütecek.

Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesinin ardından Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı neden bıraktığı gündeme geldi.

ALİ KOÇ NEDEN KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NI BIRAKTI?

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe ile daha yakından ilgilenmek için bu kararı aldı. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin de Ali Koç'un bu kararı almasında talebi olduğu belirtildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Kulüpler Birliği, 14 Ağustos 2000 yılında kuruldu. Sadece Süper Lig takımlarından oluşan Kulüpler Birliği, takımların birlik ve beraberliklerini sağlamak ve meydana gelen sorunlara ortak bir çözüm bulmayı amaçlar.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLARI LİSTESİ

Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı, kurulmasında da öncü olan İlhan Cavcav olmuştur. Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Dursun Özbek, Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç gibi birçok isim Kulüpler Birliği'nin başkanı olarak seçildi.

Kulüpler Birliği'nin bütün başkanlarının listesi ve görev aldıkları süreler şöyle: