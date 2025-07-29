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 | Hüseyin Bahcivan

Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu

Kulüpler Birliği'nde bugün başkan seçimleri düzenlendi. Seçimlerde oy birliği ile yeni başkan, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Ertuğrul Doğan'ın başkan olmasının ardından tarafından Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı neden bıraktı sorusu gündeme geldi. Ali Koç'un başkanlığı bırakma nedeni belli oldu.

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Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:48

Vakfı'nın bugün yeni başkan seçimi gerçekleştirildi. Daha önce Kulüpler Birliği'nden istifa edeceğini açıklayan 'un yerine, yeni başkan Başkanı, oldu.

Ertuğrul Doğan önümüzdeki iki yıl boyunca Kulüpler Birliği Vakfı'nın görevini yürütecek.

Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesinin ardından Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı neden bıraktığı gündeme geldi.

Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu

ALİ KOÇ NEDEN KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NI BIRAKTI?

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre Ali Koç, ile daha yakından ilgilenmek için bu kararı aldı. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin de Ali Koç'un bu kararı almasında talebi olduğu belirtildi.

Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu

KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Kulüpler Birliği, 14 Ağustos 2000 yılında kuruldu. Sadece Süper Lig takımlarından oluşan Kulüpler Birliği, takımların birlik ve beraberliklerini sağlamak ve meydana gelen sorunlara ortak bir çözüm bulmayı amaçlar.

Ali Koç neden Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı? Yeni başkan belli oldu

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLARI LİSTESİ

Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı, kurulmasında da öncü olan İlhan Cavcav olmuştur. Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Dursun Özbek, Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç gibi birçok isim Kulüpler Birliği'nin başkanı olarak seçildi.

Kulüpler Birliği'nin bütün başkanlarının listesi ve görev aldıkları süreler şöyle:

  • İlhan Cavcav | 2000-2002/2004-2005/2013-2014
  • Cemal Aydın | 2002/2004
  • Özhan Canaydın | 2005-2008
  • Aziz Yıldırım | 2008-2011
  • Yıldırım Demirören | 2011-2012
  • Halil Ünal | 2012-2013
  • Göksel Gümüşdağ | 2014-2017
  • Dursun Özbek | 2017-2018
  • Fikret Orman | 2018-2019
  • Mehmet Sepil | 2019-2021
  • Ahmet Nur Çebi | 2021-2021
  • Ahmet Ağaoğlu | 2021-2022
  • Ali Koç | 2022-2025
  • Ertuğrul Doğan | 2025 - Halen
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#ali koç
#başkanlık
#kulüpler birliği
#ertuğrul doğan
#Fenerbahçe
#Aktüel
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