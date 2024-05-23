Ali Koç'un Fenerbahçe yönetim kurulu listesine Hüseyin Bozkurt dahil oldu

23 May 2024 09:06 - Güncelleme : 23 May 2024 09:40

Şampiyonluk umudunu Galatasaray'ı derbide yenerek son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da başkanlık seçimine çevrildi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında olacak olan başkanlık yarışında adayların yönetim kurulu listesi belli olmaya başladı.

Ali Koç'un yönetim kurulunda olacağı açıklanan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Koleji sahibi Hüseyin Bozkurt'un hayatı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Hüseyin Bozkurt 9 Mart 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan bozkurt 1992 yılında arkadaşlarıyla birlikte ilk özel hastanesini açtı.

Ardından kendi hastanesini kurarak, İstanbul, Ankara, Konya, Sivas, Bursa, İzmir ve Samsun'da sağlık sektörüne yatırımlar yaptı.

Medicana Sağlık Grubu kuran Bozkurt, günümüzde yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Bozkurt 2016 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni açmıştır.