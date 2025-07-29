Alisson Becker Galatasaray’a mı geliyor? Liverpool kampından ayrıldı

Liverpool kalecisi Alisson Becker, Asya'daki hazırlık turundan ayrıldı.

Tecrübeli kalecinin kamptan ayrılması adı Galatasaray’la anılan oyuncunun transferiyle ilgili spekülasyonlara neden olurken, iddialar taraftarı da heyecanlandırdı.

ALİSSON BECKER GALATASARAY’A MI GELİYOR?

Becker’in Tokyo’daki JFA Dream Field'de yapılan açık antrenmana katılmadığı doğrulanırken kalecinin takımdan izin aldığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin kişisel bir nedenden dolayı kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Tecrübeli eldiven, kadroya takım Birleşik Krallık’a döndüğünde katılacak.

Muslera’nın takımdan ayrılması sonrası kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmeye çalışan Galatasaray’da Alisson Becker’in adı da gündeme gelmişti.

Sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinden Taffarel’in, oyuncunun takımdaki antrenörlüğünü yapması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Ancak, Becker’in, kişisel nedenlerden kamptan ayrılması ve geri döneceğinin öğrenilmesi transfer iddialarının zayıfladığı anlamına geliyor.