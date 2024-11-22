Alisson Becker kimdir? Galatasaray’da Muslera’nın yerinde düşünülen isim
Muslera’nın ayrılığı konuşulan Galatasaray’da, Liverpool'dan ayrılması beklenen Alisson Becker için harekete geçildiği iddia edildi.
Galatasaray'da 13 sezondur kalecilik yapan Fernando Muslera’nın, sezon sonu memleketi Uruguay’a dönmesi bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından yeni bir kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia rotaya atıldı.
ALISSON BECKER GALATASARAY’A MI GELİYOR?
Galatasaray’da Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker'in de durumunun yakından takip edildiği iddia edildi.
Giorgi Mamardashvili'yi 30 milyon euroluya alan Liverpool'da Becker'in gözden çıkarılması muhtemel.
Becker'in ayrılmaya karar verdiği durumda Galatasaray'ın devreye gireceği aktarıldı.
ALİSSON BECKER KİMDİR?
Alisson Ramses Becker 2 Ekim 1992’de doğdu.
Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul'da doğan Alisson Becker 2002 yılında Internacional takımının altyapısında oynamaya başladı.
Alisson Becker, Série A'daki ilk maçına 25 Ağustos 2013 tarihinde
Premier League ekiplerinden Liverpool takımında kaleci olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur.