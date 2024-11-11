Alışveriş meraklıları Kasım indirimlerinin ne zaman biteceğini araştırıyor

11 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:00

Kasım ayı indirimleriyle birlikte indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen birçok vatandaş online alışveriş sitelerini ziyaret etmeye başladı. Fırsattan yararlanmak isteyenler indirimlerin biteceği tarihi de merak ediyor.

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Online alışveriş ya da mağazalarda yer alan fırsatlardan yararlanmak isteyen kişiler efsane Kasım ve süper Cuma gibi indirimleri yıl boyunca iple çekti.

11.11 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Teknoloji ürünlerinden, ev dekorasyonuna; moda ürünlerinden kozmetiğe onlarca kategoride milyonlarca ürün seçeneği sunan online alışveriş siteleri Kasım ayında bir bir indirime gitti.

Hepsiburada.com da indirim yapanlar arasında yer aldı.

5 Kasım’da indirime başlayan firma 11.11 indirimleri kapsamında bugün son indirimlerini yapacak.

EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öte yandan Kasım ayı boyunca birçok farklı firma indirim yapmaya devam edecek. Kampanyaların ise 29 Kasım’da süper Cuma indirimiyle birlikte bitmesi bekleniyor.