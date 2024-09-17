Almanya Eberswalde yangınında Türk anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

17 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:34

Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde dün çıkan yangının sonuçları yürekleri yaktı. Kentin merkezinde olan 3 katlı bina hem iş yeri hem de ev olarak kullanılıyordu. Almanya'da çıkan yangın sonucunda vefat eden Türk annenin kim olduğu netleşti.

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Dün Almanya​'da meydana gelen yangında 2 kişinin hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Vefat haberi ise bir Türk anne ve 5 yaşındaki oğlundan geldi.

Binada çıkan yangında eşi ve oğlunu kaybeden Eyüp Çoban, yangının çıkış nedeninin detaylı araştırılmasını istedi.

ALMANYA EBERSWALDE YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN TÜRK ANNE KİM?

Eberswalde kentinde olan bir binada çıkan yangın​ sonucunda bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu vefat etti.

Yürekleri yakan haberden sonra polis ekipleri olay yerinde incelemeler başlattı.

Üst katında döner dükkanı bulunan binada hayatını kaybedenin Emine Çoban ve oğlu Umut Can olduğu öğrenildi. Ailesini kaybeden baba Eyüp Çoban, yangının sebebinin araştırılmasını talep ederken "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkan yanmadı?' kafamdaki soru işareti bu. Allah kimseye evlat acısı vermesin." sözlerini ekledi.

Eyüp Çoban, olayın cumartesi günü 23.00 civarında olduğunu belirtirken kendisinin Berlin'den evine döndüğünü ve yolda bir arkadaşının arayarak evde yangın çıktığını haber verdiğini söyledi.

Eve girmek istemesine rağmen polis ve itfaiye ekipleri izin vermedi. Çocuklarının isimlerini vermesiyle beraber yapılan kontroller sonucu kurtartılanlar arasında olmadığı öğrenildi.

ALMANYA YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

Amca Adil Çoban, Emine Çoban ve oğlu Umut'u aşağı kata inerken bulduğunu ekledi. Yangının sebebi henüz belirlenmezken binanın ahşap olması ve berber dükkanında tadilat olduğu dikkat çekti.

Adil Çoban, yangın tesisatındaki sorundan kaynaklı olabileceğini eklerken incelemelerin sonucu netleşeceği öğrenildi.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını şu sözlerle duyurdu:

“Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.”