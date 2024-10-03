Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında Belgrad ve Almanya'da tespit edildi

03 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:47

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan ana tren istasyonunda ölümcül Marburg virüsü görüldü. Vatandaşlar tarafından Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, ilk ne zaman, nerede görüldü sorular araştırılıyor.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Hamburg şehrine Afrika ülkesi Ruanda'dan gelen iki öğrencide Marburg virüsü tespit edildi.

Bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkan virüsün belirtileri, ilk ne zaman ve nerede görüldüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marburg virüsü insanları etkileyen nadir ama ciddi kanamalı ateşlerden biri olarak biliniyor.

Ebola virüsü ile aynı aileye ait olan virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı biliniyor.

Virüs insanlarda vücut sıvılarının damlacıklarıyla doğrudan ya da enfekte kan veya dokulara temas ile yayılıyor.

5-10 günlük kuluçka süresi bulunan virüsün ateş, titreme, başağrısı ve kas ağrısı şeklinde sonradan başlıyor.

Mide bulantısı, göğüs ağrısı ve ishal de virüsün semptomları arasında yer alıyor.

Semptomlar gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, şok, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar ve çoklu organ yetmezliği şeklinde gelişebiliyor.

Virüsün özel bir tedavisi bulunmuyor. Genel olarak hastanede yakalanan insanlara destek tedavisi uygulanıyor.

MARBURG VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN, NEREDE GÖRÜLDÜ?

Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde ve Almanya'nın Frankfurt ile Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda tespit edildi.