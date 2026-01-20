Almanya’nın HX-2 dronları cephede tökezledi

Ancak sahadaki gerçek koşullar, sunumlarda anlatılanlarla her zaman örtüşmüyor. Helsing’in amiral gemisi olarak tanıttığı HX-2 saldırı dronları da bu gerçeğin son örneklerinden biri oldu.

TESTLERDE DÜŞÜK BAŞARI ORANI

Ukrayna ordusunun cephe hattına yakın bölgelerde yaptığı testlerde HX-2 dronlarının performansı beklentilerin oldukça altında kaldı. Edinilen bilgilere göre dronların yalnızca yüzde 25’i sorunsuz şekilde havalanabildi.

Daha kalkış aşamasında yaşanan teknik arızalar, sistemin operasyonel güvenilirliğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu tablo sonrası HX-2 için verilen siparişler durduruldu. Almanya cephesi de, Ukrayna’dan yeni bir talep gelene kadar Helsing’e ek sipariş vermeme kararı aldı.