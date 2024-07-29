Alp dağlarında kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher'in tedavisi devam ediyor

29 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:16

Formula 1'in efsane pilotları arasında gösterilen Michael Schumacher, 2012 yılında pistlere veda ederek emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından 2013 yılının Aralık ayında ailesiyle birlikte çıktığı kayak tatili sırasında kaza geçirdi.

Kazanın ardından bir yıl boyunca komada kalan Schumacher'in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

MİCHAEL SCHUMACHER YAŞIYOR MU?

Kazanın ardından bir süre hastanede tedavi gören Alman pilot 2014 yılından bu yana Cenevre'deki evinde tedavi görüyor.

55 yaşındaki pilotun iddialara göre felç olduğu ve sadece gözleriyle iletişim kurabildiği belirtiliyor.

Ancak ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Efsane pilotun oğlu Mick Schumacher 2021 yılında verdiği bir röportajda babasının sağlık durumu ile ilgili " "Sanırım babam ve ben, birbirimizi şimdi daha farklı bir şekilde anlayabilirdik. Çünkü benzer bir dili, motor sporları dilini konuşuyoruz. Ve konuşacak çok daha fazla şeyimiz olurdu. Aklım çoğu zaman orada. Bunun harika olacağını düşünüyorum. Sırf bunun için her şeyden vazgeçebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

MİCHAEL SCHUMACHER NE OLDU?

Ünlü pilotun eşi Corinna Schumacher'in İsviçre'nin Gland kentinde bulunan malikane ile bir özel jeti tedavi için sattığı öğrenildi.

Efsane pilotun yıllık bakım masraflarının 7 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Ailesi son olarak Micheal Schumacher'in 8 adet kol saatini İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayede 4 milyon 400 bin dolara sattı.