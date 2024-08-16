TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı yumruklayan Alpay Özalan, 27. ve 28. Dönem AK Parti İzmir milletvekili

16 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:07

TBMM tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay toplanırken mecliste kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anında Ahmet Şık'a yumruk atan eski futbolcu ve güncel siyasetçi Alpay Özalan gündeme gelirken hangi partiden olduğu da araştırıldı.

AHMET ŞIK'I YUMRUKLAYAN ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Eski milli futbolcu, teknik direktör ve sporcu olan Özalan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa, Urawa RedDiamonds ve FC Köln takımlarında forma giydi.

1992 - 2008 aralığında Milli Takımın formasını giyerken 127 defa maça çıktı. 2008 yılında futbolu bırakan Özalan 23 Haziran 2016 tarihinde Eskişehirspor'da teknik direktörlük olarak görev alırken 12 Şubat 2017'de Eskişehirspor yönetimi Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALPAY ÖZALAN MİLLETVEKİLİ Mİ, HANGİ PARTİDEN?

Alpay Özalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekilidir.