Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

12 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:14

Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı emrine atandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında Uzay Komutanlığı'nın teşkilat çalışmalarının devam ettiğini ve bu alandaki gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulandı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

2 Aralık 1979 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Alper Gezeravcı, üniversite hayatına İstanbul Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünde başladı.

ABD’nin altıncı büyük kenti olarak bilinen Dayton, Ohio’da Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gezeravcı, T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu çeşitli uçaklarla 15 yıl boyunca uçuşlar yaptı.

Nisan 2023 yılında Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için seçilen Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 00.49’da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'da gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu oldu.

UZAY KOMUTANLIĞI NEDİR?

Uzay Komutanlığı, NATO gözetiminde uzay çalışmalarına uyum sağlamak ve Türkiye’nin askeri uzay faaliyetlerinde koordinasyonunun sağlanması amacıyla kuruldu.

UZAY KOMUTANLIĞI NE İŞ YAPAR?

Uzay komutanlığı, ülkelerin askeri uzay faaliyetlerini yöneten ve koordine eden bir askeri birimdir.

UZAY KOMUTANLIĞI GÖREVLERİ NEDİR?

NATO gözetiminde olan Uzay Komutanlığı’nın temel görevleri şunlardır;

Uydu ve Uzay Sistemlerinin Korunması: Uydu sistemlerinin güvenliği sağlanır.

Uzay Tabanlı İstihbarat ve Gözetim: Uzaydan elde edilen verilerle birlikte dünyada stratejik operasyonların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

Füze ve Uydu Takip Sistemi: Balistik füze saldırılarını önlemek için izleme yapmak.

Uzayda Savaş Yeteneği: Gerektiğinde uzayda düşman hedeflerine yönelik operasyonlar düzenlemek.

Araştırma ve Geliştirme: Uzay teknolojilerinin kullanmasıyla askeri alanda gelişme amaçlanır.