Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını açıkladı! Yeni sezonda olmayacak

09 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:33

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un oyuncularından Alper Kul yeni sezonla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından izleyiciler Alper Kul Güldür Güldür Show'da yok mu, neden ayrıldı soruları gündeme geldi.

11 sezondur televizyon ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun tekrardan kadroya döneceği açıklanırken Alper Kul'un çekimlerde olmadığı görüldü.

Alper Kul çekimlerde neden olmadığıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

ALPER KUL GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI, NEDEN?

Alper Kul yaptığı açıklamada Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda olmadığını belirtti.

Bu sene yayınlanacak olan sezonu pas geçeceğini belirten ünlü oyuncu "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.