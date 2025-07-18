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 | Sumru Tarhan

Altan Öymen'in hastalığı nedir, ne ameliyatı oldu? Yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumu

CHP eski genel başkanlarından biri olan Altan Öymen, yoğun bakıma alındı. Altan Öymen'in ne ameliyatı olduğu ve hastalığı vatandaşın gündemine yerleşirken son sağlık durumu bilgisi de araştırılıyor. 93 yaşındaki Öymen’in yoğun bakıma alındığı paylaşıldı.

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Altan Öymen'in hastalığı nedir, ne ameliyatı oldu? Yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı olan Altan Öymen kaptığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öymen'in ve hastalığı Türkiye'nin gündemine yerleşti.

ALTAN ÖYMEN HASTALIĞI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından olan Altan Öymen, virüs kapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki isim İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Son sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken ünitesinde tedavi gördüğü biliniyor.

Altan Öymen'in hastalığı nedir, ne ameliyatı oldu? Yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumu

ALTAN ÖYMEN NE AMELİYATI OLDU?

eski genel başkanlarından biri olan Öymen, bir süre önce akciğer ameliyatı olmuştu. 93 yaşındaki isim virüs kapması nedeniyle hastaneye kaldırılırken yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğan Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Öymen, Genel Başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdürdü.

Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer alan isim 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmişti.

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ETİKETLER
#sağlık durumu
#chp
#yoğun bakım
#virüs
#Altan Öymen
#Türk Siyasetçisi
#Aktüel
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