Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu: İşte, 50.yılın kazanan isimleri

09 Aralık 2024 08:04 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:08

Pantene sponsorluğunda düzenlenen 50. Altın Kelebek Ödülleri, görkemli bir geceyle gerçekleşti. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel‘in üstlendiği gece, kırmızı halı seremonisi ile başladı.

Pantene Altın Kelebek organizasyonu kapsamında bu yıl 50. kez ödüller sahipleri ile buluştu. Türkiye’nin müzik ve televizyon dünyasının en iyileri, İstanbul​ Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde buluştu.

2024 ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER ALDI?

Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri’nde, yıldız isimler, şıklıkları ve ödül konuşmalarıyla büyük beğeni topladı. Ünlü isimleri bir araya getiren gece, kırmızı halı geçişi ve ödül töreniyle unutulmaz anlara sahne oldu. İşte bu yılın kazananları:

En İyi Kadın Oyuncu: En İyi Kadın Oyuncu ödülü Bahar dizisi ile Demet Evgar​'a verildi.

En İyi Erkek Oyuncu: En İyi Erkek Oyuncu ödülü Kızıl Goncalar ile Mert Yazıcıoğlu'na verildi.

En İyi Dizi: İnci Taneleri dizisi adına ödülü, başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü aldı.

En İyi Komedi Dizisi: BluTv'de yayınlanan Prens dizisi adına ödülü, Giray Altınok aldı.

Meslekte 30.Yıl Ödülü: Meslekte 30. Yıl Ödülü Ata Demirer ve Acun Ilıcalı’ya verildi.

Meslekte 35.Yıl Ödülü: Meslekte 35.Yıl Ödülü, sevilen sunucu Müge Anlı’ya takdim edildi.

50.Yıl Özel Ödülü: Emrah Kurtoğlu tarafından Erol Evgin, Bülent Ersoy ve MFÖ’ye verildi.

En İyi Dijital Platform Dizisi: En İyi Dijital Plaform Dizisi ödülü Şahsiyet ile ekibi adına Kerem Çatay ve Onur Saylak'a verildi.

En İyi Çocuk Oyuncu: En İyi Çocuk Oyuncu ödülü Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... dizisi Melisa Duru Ünal ile Sandık Kokusu Sarp Kaan Altınçapa'ya verildi.

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ödülü Güldür Güldür ile Aylin Kontente'ye verildi.

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu ödülü Prens ile Giray Altınok'a verildi.

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: En İyi Gündüz Kuşağı ödülü Esra Erol'da ile Esra Erol'a verildi.

En İyi Kadın Program Sunucu Ödülü: En İyi Kadın Program Sunucu ödülünü alan Çağla Şikel gözyaşlarına hakim olamadı.

En İyi Erkek Program Sunucu: En İyi Erkek Program Sunucu ödülünü Ahmet Mümtaz Taylan aldı.

En İyi Dijital İçerik: En İyi Dijital İçerik ödülünü Konuşanlar ile Hasan Can Kaya aldı.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜNÜ KİMLER ALDI?

Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü, bu yıl genç yetenekler Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak’a layık görüldü.