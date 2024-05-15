15 May 2024 09:01 - Güncelleme : 15 May 2024 09:41

Son zamanlarda yakından takip edilen halka arz listesinde yer alan Altınay Savunma 8-10 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlamıştı.

Şirketin talep toplama işlemlerinin sona ermesi ile birlikte ne zaman işlem göreceği borsa ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Altınay Savunma 16 Mayıs Perşembe günü işlem görecek.

Halka arzda firmanın açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenirken hisse fiyatı ise 32 TL'den satışa sunuldu.

1.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yaptı.

Yurt içi bireysel katılımcı sayısı 3 milyon 627 bin 803 olarak açıklanırken şirket kişi başı 12 lot hisse dağıtımı gerçekleştirdi.