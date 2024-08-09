Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden 2023'te istifa etmişti

09 Ağustos 2024 14:12 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:21

TÜİK verilerine göre 6 Şubat 2024 itibarıyla 412.267 nüfusu olan Altındağ ilçesinin belediye başkanlığını Veysel Tiryaki yaparken hangi partiden olduğu da merak konusu oldu.

Son günlerde gündemde yer alan Ankara Altındağ Belediyesini 31 Mart yerel seçimlerine kazanan parti...

ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Veysel Tiryaki kazanırken Altındağ Belediyesinde görevine devam ediyor.

2004 senesinde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Tiryaki, 2019 senesine kadar görevini devam ettirdikten sonra 2019 yerel seçimlerinde Yenimahalle belediye başkan adayı olarak belirlendi fakat seçilemedi.

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

12 Mart 1965 yılında Bolu'da dünyaya gelen isim İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 senesinde mezun olurken aynı kurumda Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Doktora derecesini ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında yaparken 1992 senesinde Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemeleri için 6 ay boyunca İngiltere'de kalmıştı.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını bitiren Tiryaki, Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak görev aldı.

2020 senesinde Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesine bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdürü olarak atanırken 8 Nisan 2022'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı atandı. Görevinden 30 Kasım 2023'te istifa etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Veysel Tiryaki iyi derecede İngilizce biliyor.