Alucra nerede? Dursun Özbek'in açıklaması sonrasında gündem olmuştu

20 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:15

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı'nın Kongresi'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın daveti hakkında yeni bir açıklama yaptı. Özbek'in yaptığı açıklamanın ardından Alucra'nın nerede olduğu gündeme geldi. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile dikkat çeken Alucra, Giresun ilinin bir ilçesidir.

Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları arasında yaşanan canlı yayına çıkma polemiği yeni bir boyut kazandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı kongresinde yaptığı konuşmada "Kendisine 'Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek’in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım' dedim. Kendisi kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Özbek'in açıklamasının ardından Alucra'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı.

ALUCRA NEREDE?

Alucra, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Giresun ilinin sınırları içerisinde kalan bir ilçedir.

Genel olarak doğal güzellikleri, yaylalarıyla bilinen ilçenin, merkeze 127 km, Gümüşhane iline 147 km, Erzincan'a ise 148 km uzaklıktatır.

Alucra'nın tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Bölgede sırasıyla İskitler Kimmerler, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuştur.

İlçede yaşayan vatandaşlar genellikle yaylacılık ile uğraşmaktadır. Yöre halkının yaz aylarında çıktığı yaylalarda çeşitli festivaller ve şenlikler düzenlenmektedir.

2020 yılı verilerine göre ise bölgenin nüfusu ise 9 bin 405'tir.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Özbek, 25 Mart 1949 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

İTÜ Makine Mühendisliği'nden mezun olan Dursun Özbek, 1988 yılından beri turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Galatasaray'da ilk kez 2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığındaki yönetim kuruluna seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

Galatasaray'ın dördüncü yıldızı takmaya hak kazandığı 2014-2015 Süper Lig sezonunda başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'e ise kaybetti.

Dursun Özbek 11 Haziran 2022 yılında yapılan olağanüstü seçimde aday oldu ve tekrardan başkan seçildi. İkinci başkanlık döneminde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.