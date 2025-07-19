Aman Reis Duymasın konusu ne? Uzak Şehir’in Cihan’ı başrolde

İstanbul
Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu ve senaristliğini Bahadır Özdener’in yaptığı Aman Reis Duymasın Google aramalarında yer aldı.
Peki, Aman Reis Duymasın filmi ne anlatıyor konusu ne ve oyuncuları kimler…
Tatile çıkan kafadarlar, beklenmedik olaylarla karşılaşırlar ancak inatla tatillerine devam ederler.
Mafya olan karakterler maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar.
Tek korkuları da yaşananları büyük reis Hızır Çakırbeyli’nin duymasıdır.
Ozan Akbaba
Mustafa Üstündağ
Oktay Kaynarca
Emir Benderlioğlu
Ceren Benderlioğlu
Hakan Karsak
Savaş Özdemir
Sevinç Gürşen Kıratlı
Sevil Akı