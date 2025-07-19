Aman Reis Duymasın konusu ne? Uzak Şehir’in Cihan’ı başrolde

Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu ve senaristliğini Bahadır Özdener’in yaptığı Aman Reis Duymasın Google aramalarında yer aldı.

Peki, Aman Reis Duymasın filmi ne anlatıyor konusu ne ve oyuncuları kimler…

Tatile çıkan kafadarlar, beklenmedik olaylarla karşılaşırlar ancak inatla tatillerine devam ederler.

Mafya olan karakterler maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar.

Tek korkuları da yaşananları büyük reis Hızır Çakırbeyli’nin duymasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba

Mustafa Üstündağ

Oktay Kaynarca

Emir Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu

Hakan Karsak

Savaş Özdemir

Sevinç Gürşen Kıratlı

Sevil Akı