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Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, Kadıköy'de evinde ölü bulundu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:10
Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, Kadıköy&#039;de evinde ölü bulundu

Kadıköy'de yaşanan olay sosyal medyada da gündem oldu. Amatör sanatçı olan Çınar Ersanlı'nın evinde ölü bulunmasının ardından öldü mü, neden araması yapılırken üzücü haber sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Çınar Ersanlı'nın arkadaşları çilingir yardımıyla eve girdi. Elleri bağlı şekilde ölü bulunmasının ardından ise müzisyen hakkında kimdir, aslen nereli araştırıldı.

MÜZİSYEN ÇINAR ERSANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Kadıköy'de oturan amatör sanatçı Ersanlı'ya arkadaşları bir süredir ulaşılamıyordu. Çilingir yardımıyla evine girilmesinin ardından elleri ve ayakları bağlı olarak cansız bedenine ulaşıldı.

İddialara göre isim amatör olarak müzikle ilgilenirken makine mühendisi. 40 yaşında olan sanatçıdan uzun zamandır haber alınamıyordu.

Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, Kadıköy'de evinde ölü bulundu - 1. Resim

ÇINAR ERSANLI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde evinde elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Ersanlı'dan bir süredir haber alınamıyordu.

Arkadaşları çilingir yardımı ile Kadıköy'deki evine girerken evinin salonunda elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu.

Ersanlı'nın ağzı havlu bezle bağlanırken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Sanatçıdan 17 Ağustos'tan beri haber alınamıyordu.

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Kaynak: TGRT Haber
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