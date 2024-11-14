Amazon Haul, ürünleri düşük fiyata satarak Temu'ya rakip oldu

14 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:10

Son zamanlarda gündemde olan Temu, Shein gibi platformlara birisi daha eklendi. Amazon'un Haul mağazasını tanıtmasının ardından minimum sepet tutarı ve kargo fiyatları da gündeme geldi.

Amazon Haul, Temu gibi düşük fiyatlı ürün satışı ile gündeme geldi.

Yurt dışından gelen ürünlerin satışı büyük ilgi görürken sepet tutarı ücreti de merak edildi. Haul, TikTok uygulamasında oldukça popüler olarak ilerlemeye devam ediyor.

AMAZON HAUL NEDİR, NEREDEN İNDİRİLİR?

Son zamanların gündeminde olan Temu gibi her çeşit ürünün bulunduğu Haul ile moda, aksesuar, kıyafet ve ev eşyaları satın alabiliyorsunuz.

Fiyatların düşük olması ilgi geçerken 20 dolar altında olan ürünler beğeni topladı. Amazon Haul dün tanıtıldı.

1 dolara küpe, toka satışı olurken 8 dolarak kıyafetler de satın alabiliyorsunuz. Amazon Prime’a göre daha uzun sürede teslimat yapılırken 1 haftayı geçmediği belirtildi.

Siteye Amazon mobil site ve uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. 25 dolar üzerinde olan siparişlerde kargo ücreti alınmadığı da belirtildi.