Amedspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de 23. hafta maçları ne zaman belli oldu

TFF 1. Lig 23. hafta mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ligde 2. sırada yer alan Amedspor ile sonuncu sırada bulunan Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu, canlı yayıncısı ve saati duyuruldu. Taraftarlar Amedspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor - Adana Demirspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Amedspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Amedspor ligde maç eksiği ile Erzurumspor'un arkasından 2. sırada yer alıyor. Amedspor, Adana Demirspor maçından galibiyet ile ayrılırsa ligde 1. sıraya yükselecek.

Adana Demirspor ise aldığı cezalar nedeniyle -28 puanla ligde 20. sırada bulunuyor. Bu sezon 22 maçta galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor sadece 2 beraberlik aldı.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 23. hafta maçları kapsamında oynanacka olan Amedspor - Adana Demirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Samet Özkul ve Kurtuluş Aslan'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğu Yılmaz olacak.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

TRT Spor tarafından her hafta bazı TFF 1. Lig maçları canlı olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.