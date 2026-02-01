Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Amedspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de 23. hafta maçları ne zaman belli oldu

Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı izlenebilecek. TFf 1. Lig 23. hafta maçları kapsamında Amedspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. KRitik karşılaşmanın sonucunda Amedspor galibiyet ile ayrılırsa ligde tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Adana Demirspor ise ligde sonuncu sırada yer alıyor. Taraftarlar tarafından Amedspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

01.02.2026
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 17:00

23. hafta mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ligde 2. sırada yer alan ile sonuncu sırada bulunan karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu, canlı yayıncısı ve saati duyuruldu. Taraftarlar Amedspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor - Adana Demirspor maçı açıklanan bilgilere göre ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Amedspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Amedspor ligde maç eksiği ile Erzurumspor'un arkasından 2. sırada yer alıyor. Amedspor, Adana Demirspor maçından galibiyet ile ayrılırsa ligde 1. sıraya yükselecek.

Adana Demirspor ise aldığı cezalar nedeniyle -28 puanla ligde 20. sırada bulunuyor. Bu sezon 22 maçta galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor sadece 2 beraberlik aldı.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 23. hafta maçları kapsamında oynanacka olan Amedspor - Adana Demirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Samet Özkul ve Kurtuluş Aslan'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğu Yılmaz olacak.

AMEDSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

TRT Spor tarafından her hafta bazı TFF 1. Lig maçları canlı olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

