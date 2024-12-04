Amedspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? 13.30'da başlayacak

04 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. 4 Aralık günü oynanacak olan eleme turu karşılaşmalarında serüven sürerken Amedspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bugün oynanacak olan müsabakayı canlı olarak takip etmek istiyor.

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları bu hafta başladı. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği müsabakaların yayın saati ve kanalı da daha öncesinden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Amedspor ile Adanaspor 4 Aralık günü mücadele edecek.

AMEDPSOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK'da bugün oynanacak olan müsabakalar arasında Amedpor ile Adanaspor yer aldı. Karşılaşma bugün 13.30'da başlayacak yayıncısı bulunmuyor.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler kulüplerin resmi internet siteleri aracılığıyla skorları takip edebilecek. Bugün 13.30'da oynanacak olan müsabakanın hakemi Eren Özyeşilcioğlu olarak belirlenirken yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Çağrı Yıldırım yapacak. Dördüncü hakem ise Erdem Demirtaş olacak.

BUGÜN ZTK'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Aralık günü maç programına göre bugün Türkiye Kupası'nda oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor | A Spor

13:30 | Amedspor - Adanaspor | Yayın Yok

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK | Yayın Yok

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld. | Yayın Yok

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor | Yayın Yok

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer | Yayın Yok

13:30 | Menemenspor - Elazığspor | Yayın Yok

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü | A Spor

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. | A Spor

20:30 | Bursaspor - Vanspor | A Spor