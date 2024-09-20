Amedspor - Boluspor maçı yarın 19.00'da oynanacak

20 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:13

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ederken futbolseverler Amedspor maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu 6. haftanın maç takvimini duyurdu.

1. Lig'de mücadele eden Boluspor​, 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Heyecanla takip edilen maç programında Boluspor - Amedspor​ karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

AMEDSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Amedspor - Boluspor müsabakası 21 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Müsabakanın hakemi Süleyman Bahadır olarak belirlendi.

Yardımcılıklarını Ali Tuna ve Selim Şenöz yaparken dördüncü hakem Fevzi Erdem Akbaş Raşit oldu.

Amedspor oynadığı 5 mücadele 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Boluspor ise bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

AMEDPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Bein Sports Max 2, tabii Spor, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyenler 19.00'da tabii Spor aracılığıyla izleyebilecek.