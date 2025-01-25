Amedspor İstanbulspor maçı hangi kanalda netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:48

Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu. Trendyol 1. Lig'de yarış sürerken 25 Ocak günü Amedspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayın bilgileri ve saati de duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Bugün 16.00'da Amedspor​ - İstanbulspor​ müsabakası oynanacak. AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan Amedspor - İstanbulspor karşılaşması beIN Sports Tod TV, TRT Spor​, Bein Sports 2 kanalları üzerinden yayınlacak. Müsabaka bugün 16.00'da başlayacak. AMEDSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR? Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. AMEDSPOR İSTANBULSPOR İLK 11 KADROSU Amedspor bugün sahaya Veysel Sapan, Nicolas Nkoulou, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Sinan Kurt, Oktay Aydın, Doğan Can Davas, Bobby Adekanye, Daniel Moreno, Britt Assombalonga ile çıkacak. İlgili Haberler Galatasaray Konyaspor maçında kimler eksik, cezalı ve kart sınırında belli oldu Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00'te başlayacak